Wohnblock in Neukölln unter Quarantäne

Marijan Murat/dpa

Berlin. Ein Wohnblock in Berlin-Neukölln mit vermutlich mehreren Hundert Bewohnern ist wegen 54 Coronafällen unter Quarantäne gestellt worden. Die genaue Bewohnerzahl sei unbekannt, sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Montag. »Ich habe keine Idee, wie viele Menschen dort tatsächlich leben«, so Liecke. Es werde nicht immer gesagt, wer noch alles in einer Wohnung wohne. Das Bezirksamt Neukölln will am Dienstag (11.30 Uhr) über die Vorkehrungen informieren. (dpa/jW)