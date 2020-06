London: Churchill-Statue hinter Brettern

John Sibley/Reuters Im Bretterkasten: Churchill-Statue auf dem Parliament Square

London. Aus Sorge vor Beschädigungen bei Protesten gegen Rassismus ist am Freitag vor dem britischen Parlament in London eine Statue des ehemaligen Premierministers Winston Churchill (1874–1965) mit Brettern verkleidet worden. Das Denkmal des Kriegspremiers auf dem Parliament Square war in der vergangenen Woche mit dem Schriftzug »Was a Racist« (War ein Rassist) besprüht worden. Auch das nur wenige hundert Meter entfernte zentrale Kriegerdenkmal Cenotaph wurde sicherheitshalber verbarrikadiert. Die Black-Lives-Matter-Bewegung hat fürs Wochenende in Großbritannien wieder zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgerufen. (dpa/jW)