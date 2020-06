Groß mit Bohnenpaste

Tokio. Japans Sumoringer (Rikishi) werden immer schwerer. Wie die Tageszeitung Asahi Shimbun am Dienstag berichtete, wiegen die Athleten in der höchsten Sumoliga Makuuchi derzeit durchschnittlich rund 160 Kilogramm – 15 Kilogramm mehr als noch vor 30 Jahren. Der Body-Mass-Index (BMI), mit dem der Körperfettanteil geschätzt wird, liege bei mehr als 47. Japans Sumoverband rate den Sportlern zu Fisch, Gemüse und Fleisch statt Kartoffelchips, Kuchen oder mit Bohnenpaste gefüllten Donuts, aber die Gesundheitsvorsorge sollte systematischer erfolgen. Zu den Problemen tragen auch die Grundvoraussetzungen des Sports bei, wie ein Ehrendirektor einer Klinik in der Zeitung erklärte: »Groß zu werden ist Teil des Jobs eines Rikishi.« (dpa/jW)