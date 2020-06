Bielefeld. »Ich werde das Bier einsammeln, das geht so nicht«, scherzte der Trainer des Fußballzweitligisten Arminia Bielefeld, Uwe Neuhaus, nach einem 4:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden im Nachholspiel am Montag abend, mit dem Bielefeld als erster Aufsteiger feststeht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. In den verbliebenen Partien, die nächste ist ein Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Donnerstag, will Neuhaus die aktuelle »Überzeugung mit Siegen in die nächste Saison transportieren. Die Bundesliga ist ein anderes Kaliber, so viele Siege wie in diesem Jahr werden wir im nächsten Jahr nicht einfahren.« (dpa/jW)