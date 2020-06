USA: Gespräche zwischen Serbien und Kosovo

Washington. Die USA haben die Wiederaufnahme der Ende 2018 abgebrochenen Gespräche zwischen Serbien und dem Kosovo angekündigt. Die Regierungen beider Länder hätten sich zu einem Treffen am 27. Juni in Washington bereit erklärt, teilte der US-Sondergesandte Richard Grenell am Montag (Ortszeit) über Twitter in der US-Hauptstadt mit. Der kosovarische Präsident Hashim Thaci bestätigte, dass er die Einladung zu dem Treffen annehmen werde. Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien abgespalten. (dpa/jW)