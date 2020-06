Israel: Luftschlag gegen Gaza nach Raketenangriff

Tel Aviv. Nach einem neuen Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat Israels Armee am späten Montag abend Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Die Luftwaffe habe Infrastruktur der Hamas angegriffen, teilte das Militär mit. Außerdem hätten israelische Panzer militärische Hamas-Stützpunkte beschossen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Zuvor soll eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert worden sein. Das Geschoss schlug nach Medienberichten in unbewohntem Gebiet ein. (dpa/jW)