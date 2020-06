Iran und Türkei greifen Kandil an

Erbil. Die türkische Luftwaffe und die iranische Armee haben am Dienstag zeitgleich das Kandilgebirge und weitere Regionen im irakisch-iranischen Grenzgebiet beschossen. Das berichtete der kurdische Sender Rudaw am Dienstag. Die Grenzregion dient der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, aber auch iranisch-kurdischen Guerillaorganisationen als Rückzugsgebiet. Der offenbar zwischen den Militärs beider Länder koordinierte Luft- und Artillerieangriff auf irakisch-kurdisches Territorium erfolgte einen Tag nach großangelegten Luftangriffen der Türkei auf Kandil sowie die jesidischen Siedlungsgebiete in Sindschar und das Flüchtlingslager Machmur im Nordirak.