Spanien: Stadionstimmung beim Fußball aus der Konserve

Joan Valls/Urbanandsport/gtres/dpa Lionel Messi vom FC Barcelona (18.8.2018)

Madrid. Ähnlich wie in der BRD sollen in Spanien die im Fernsehen übertragenen »Geisterspiele« mit Akustik vom Band eine Stadionatmosphäre simulieren. »Wir wollen, dass der Zuschauer zwischen zwei Varianten wählen kann: dem realen Bild und einem, bei dem es virtuell Ton und Zuschauer gibt«, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Freitag den La-Liga-Präsidenten Javier Tebas. »Das ist in Deutschland sehr erfolgreich«, behauptete er. Man sei noch in der Erprobungsphase.

Die Spieler werden weiterhin nur ihren Widerhall im weiten Rund wahrnehmen können. So bekannte der argentinische Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona kürzlich, dass »es am Anfang komisch sein wird«. Jeder Einzelne müsse sich darauf vorbereiten und sich vorstellen, ohne Fans zu spielen, so Messi.

Der in Spanien seit dem 12. März unterbrochene Spielbetrieb der ersten und zweiten Liga soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden. Einen konkreten Spielplan mit Terminen gibt es aber noch nicht. (dpa/jW)