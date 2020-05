Dominic Cummings weist Kritik an Reise zurück

Jonathan Brady / AP Dominic Cummings bei der Pressekonferenz am Montag abend in London

London. Der britische Regierungsberater Dominic Cummings hat die Kritik an seiner Reise zu Verwandten mitten in der Coronakrise zurückgewiesen. »Ich bedaure nicht, was ich getan habe«, sagte Cummings am Montag im Rosengarten des Regierungssitzes in London. Er habe den Umständen entsprechend »vernünftig und angemessen« gehandelt. Er habe nur einmal Ende März seine Eltern mit seiner Familie besucht. Britische Zeitungen hatten berichtet, dass Cummings mehrfach während der Pandemie von London ins rund 430 Kilometer entfernte Durham zu seinen Verwandten gefahren war.

Premier Boris Johnson hatte sich zwar noch am Sonntag hinter seinen Berater gestellt, war dadurch aber selbst in die Kritik geraten – auch in seiner eigenen Partei. Großbritannien hat offiziellen Statistiken zufolge die meisten Todesopfer in Großbritannien. (dpa/jW)