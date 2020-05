DFB: Rückkehrkonzept für BRD-Elf

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Der Deutsche Fußballbund (DFB) bereitet hinter den Kulissen intensiv die Rückkehr der DFB-Auswahl in den Spielbetrieb vor. »Das Allerwichtigste ist, dass unsere Nationalmannschaft wieder auf den Rasen kommt. Oliver Bierhoff wurde schon vor drei Wochen beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten«, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius am Dienstag in einem Video-Pressegespräch. »Seinen ersten Vorschlag hat er heute vorgestellt.«

Das Konzept müsse eng angelehnt sein an das Papier der medizinischen Taskforce für die Saisonfortsetzung in der Bundesliga, »damit wir im Herbst wieder Länderspiele sehen – ob mit oder ohne Zuschauer«, sagte Curtius. Er selbst gehe momentan eher von Spielen vor leeren Rängen aus. Man stehe im ständigen Austausch mit der Europäischen Fußballunion UEFA, die für den Rahmenterminkalender zuständig ist. (dpa/jW)