Türkei droht Haftar-Truppen in Libyen

Libyan National Army Handout/Reuters TV General Khalifa Haftar in einem Video von Ende April

Istanbul. Nach der Eskalation der Kämpfe im libyschen Bürgerkrieg hat die Türkei den Truppen des Generals Chalifa Haftar gedroht. »Sollten unsere Missionen dort auf irgendeine Weise angegriffen werden, werden wir die Kräfte Haftars sofort als legitimes Ziel ansehen«, sagte der Sprecher der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Ömer Celik, am Dienstag.

Am Sonntag hatte sich das Außenministerium in Ankara ähnlich geäußert. Die Türkei unterstützt in Libyen die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, die Haftars Truppen am Wochenende schwere Raketenangriffe auf die Hauptstadt Tripolis vorgeworfen hatte. (dpa/jW)