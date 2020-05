General Electric entlässt 13.000 Arbeiter

Richard Drew / dpa

Washington. Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat einen umfassenden Stellenabbau in der Flugzeugsparte angekündigt. Es sei geplant, die weltweite Beschäftigtenzahl in diesem Jahr um rund 25 Prozent zu senken, erklärte GE-Aviation-Chef David Joyce am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. Damit wären insgesamt rund 13.000 Jobs betroffen. Der Abschwung in der Branche sei beispiellos, betonte Joyce. Die Coronapandemie dürfte im zweiten Quartal zu einem Einbruch des Luftverkehrs um rund 80 Prozent führen.

Wie das US-Handelsministerium am Montag mitteilte, sind die Industrieaufträge in den Vereinigten Staaten im März um 10,3 Prozent gesunken. Im Februar war das Neugeschäft nur minimal um 0,1 Prozent geschrumpft. Im April und in den folgenden Monaten dürfte die Pandemie die Auftragslage der Betriebe weiter kräftig bremsen. (Reuters/dpa/jW)