Russischer Regierungschef Mischustin mit Corona infiziert

Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government/AP/dpa Erkrankt: Russlands Premier Michail Mischustin

Moskau. Der russische Regierungschef Michail Mischustin ist mit dem Coronavirus infiziert. Er begebe sich deshalb in Selbstisolation, sagte der 54jährige am Donnerstag abend in Moskau. Das Staatsfernsehen übertrug eine entsprechende Videoschalte des Ministerpräsidenten mit Präsident Wladimir Putin. Dieser äußerte die Hoffnung auf eine rasche Genesung Mischustins. Vizeregierungschef Andrej Beloussow soll nunmehr die Aufgaben Mischustins übernehmen. Mischustin forderte seine Landsleute in einer Stellungnahme auf, die Krankheit ernst zu nehmen und an den Mai-Feiertagen zu Hause zu bleiben. Es gelten Ausgangssperren unter Strafandrohung. Das Virus hatte sich in Russland zuletzt erheblich ausgebreitet. Die Zahl der Infizieren stieg auf mehr als 100.000, mehr als 1.000 Menschen starben an der Viruserkrankung. Wegen der dramatischen Lage hatte Putin bis 11. Mai arbeitsfrei bei voller Lohnzahlung angeordnet. (dpa/jW)