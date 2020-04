Karl-Liebknecht-Haus beschmiert

Paul Zinken/dpa Häufiger Gast: Streifenwagen vor dem Karl-Liebknecht-Haus, nachdem hier im vergangenen Jahr eine Bombendrohung eingegangen war (22.7.2019)

Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Hausfassade der Zentrale der Partei Die Linke in Berlin-Mitte beschmiert. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 5 Uhr und ein zweites Mal gegen 8 Uhr Farbschmierereien am Karl-Liebknecht-Haus fest. Unbekannte hatten zwei politische Schriftzüge, unter anderem »Antifa«, auf die Fassade gesprüht. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/jW)