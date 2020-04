BER-Eröffnung laut Baubehörde im Oktober 2020

Tino Schöning/dpa-Zentralbild/dpa

Schönefeld. Die zuletzt auf diesen Oktober verschobene Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER soll offenbar realisierbar sein. Die zuständige Baubehörde hat das Hauptterminal am Dienstag zur Nutzung freigegeben, wie ein Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald der Deutschen Presseagentur sagte. Die untere Bauaufsichtsbehörde bestätige die Fertigstellung des Terminals 1, hieß es in einer Erklärung, die am Abend veröffentlicht werden sollte. Einer Nutzung als Fluggastterminal stehe bauordnungsrechtlich nichts mehr im Wege. Der BER sollte eigentlich schon im Herbst 2011 in Betrieb gehen. Die größten Probleme machte der Brandschutz. Vergangene Woche stellte jedoch der TÜV die letzten Prüfbescheinigungen aus. (dpa/jW)