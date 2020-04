Österreich: Fußballiga beschließt Konzept für »Geisterspiele«

Georg Hochmuth/APA/dpa

Wien. Die Vereine der österreichischen Fußballbundesliga haben sich auf ein Konzept für mögliche Geisterspiele geeinigt. Wie die Liga am Freitag mitteilte, sieht der Plan eine Begrenzung von 200 Menschen in den Stadien vor. Ob die »Geisterspiele« tatsächlich stattfinden können, liegt nun in der Hand des Sportministeriums.

Die maximal 200 Menschen, die jeweils in ein Stadion dürfen, wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Die Gruppe Rot besteht aus Spielern, Trainern, Betreuern und Schiedsrichtern. Die Gruppe Orange aus Mitarbeitern der TV-Produktion, der Organisation und zum Teil aus weiteren Medienvertretern. Diese Gruppe darf ebenfalls in den Stadioninnenraum, muss aber zur Gruppe Rot Abstand halten. In der Gruppe Gelb sind weitere Medienvertreter und Mitarbeiter der Organisation. Die Mitglieder dieser Gruppe dürfen sich nur im Tribünenbereich aufhalten.

Das Konzepts sieht außerdem regelmäßige Tests auf das Coronavirus für die Mitglieder der Gruppe Rot vor. Es sei dem Sportministerium übermittelt, »das in weiterer Folge mitteilen muss, unter welchen Auflagen eine Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings und des Spielbetriebs möglich sind«, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)