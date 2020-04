Brasiliens Justizminister reicht Rücktritt ein

Adriano Machado/Reuters

Brasília. Brasiliens Justizminister, Sergio Moro, hat seinen Rücktritt eingereicht. Grund seien Meinungsdifferenzen mit dem faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. »Ich packe meine Sachen und erkläre meinen Rücktritt«, sagte Moro am Freitag in der brasilianischen Hauptstadt Brasília. Zuvor hatte Bolsonaro den Chef der Bundespolizei, einen engen Vertrauten Moros, entlassen. Er sehe nun keine Möglichkeit mehr, die Unabhängigkeit der Bundespolizei zu bewahren, sagte Moro. Als Bolsonaro kurz nach seiner Wahl im Oktober 2018 den prominenten Untersuchungsrichter in sein Kabinett holte, galt dies als Coup. Moro hatte 2017 den ehemaligen linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in erster Instanz wegen angeblicher Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. (dpa/jW)