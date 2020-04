840 Coronainfektionen auf US-Flugzeugträger

Mc3 Anthony N. Hilkowski / Hando/US NAVY/dpa

Washington. Unter den Besatzungsmitgliedern des US-Flugzeugträgers »USS Theodore Roosevelt« ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus auf 840 gestiegen. Das teilte die US-Marine am Donnerstag mit. Inzwischen seien alle Crewmitglieder getestet worden. Nur eine kleine Zahl von Testergebnissen stehe noch aus. In 4.098 Fällen seien die Testresultate negativ ausgefallen. Mehr als 4.200 Besatzungsmitglieder seien mittlerweile an Land gebracht worden. Vier würden in einem Krankenhaus behandelt, es befinde sich jedoch niemand auf der Intensivstation. Ein Crewmitglied des Flugzeugträgers war an den Folgen einer Coronavirusinfektion gestorben. Wegen der Ausbreitung des Virus liegt der nukleargetriebene und hochgerüstete Flugzeugträger vor der Pazifikinsel Guam und wurde inzwischen weitgehend evakuiert.

Der Coronavirusausbruch auf dem Schiff hatte die US-Marine erschüttert. Kapitän Brett Crozier hatte in einem dramatischen Brief, der an die Öffentlichkeit gelangte, um Hilfe der Militärführung und eine rasche Evakuierung des Schiffs gebeten. Crozier wurde daraufhin entlassen. Wenig später reichte dann der zuständige amtierende US-Marineminister Thomas Modly seinen Rücktritt ein, nachdem er wegen abfälliger Äußerungen über Crozier selbst in die Kritik geraten war. (dpa/jW)