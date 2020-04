Serbien spendet Kosovo 1.000 Tests für Coronavirus

Ben Birchall/PA Wire/dpa Ein Testkit des walisischen Gesundheitsamts für das neuartige Coronavirus mit sterilen Tupfern (Cardiff, 10.3.2020)

Pristina. Serbien hat dem Kosovo 1.000 Testkits für die Diagnose des Coronavirus gespendet. Die Lieferung traf am Freitag in der Provinz ein, die sich 2008 völkerrechtswidrig und einseitig mit westlicher Hilfe von Belgrad abgespalten hatte. Die Schenkung sei Teil der regionalen Zusammenarbeit, die zur Zurückdrängung des SARS-CoV-2-Virus vereinbart wurde, wie ein

Sprecher des Gesundheitsministeriums in Pristina bestätigte. (dpa/jW)