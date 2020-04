UN-Mission: Eskalation der Kämpfe in Libyen

Hamza Turkia/XinHua/dpa Kämpfer der UN-gestützten Regierung nach der Rückeroberung der Küstenstadt Sabrata von General Khalifa Haftar (13. April)

Tripolis. Die UN-Mission in Libyen hat sich alarmiert gezeigt über die Eskalation der Kämpfe in dem nordafrikanischen Land. Mit großer Sorge habe man die Berichte über Angriffe auf Zivilisten, den Ausbruch von Häftlingen aus einem Gefängnis sowie Plünderungen und die Schändung von Leichen aufgenommen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Einsatzes der Vereinten Nationen UNSMIL. Dabei könnte es sich um schwere Verletzungen der Menschenrechte handeln.

Seit einigen Tagen gibt es westlich der Hauptstadt Tripolis heftige Kämpfe zwischen dem aufständischen General Khalifa Haftar und verbündeten Truppen der UN-gestützten Regierung von Ministerpräsident Fajes Al-Sarradsch. Die sogenannte »Regierung der nationalen Einheit« kontrolliert nur noch kleinere Gebiete in und um Tripolis. Mit einer Gegenoffensive war es aber zuletzt gelungen, die Truppen Haftars zurückzudrängen und große Teile der Küste in Richtung Tunesien zurückzuerobern. (dpa/jW)