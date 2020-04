Zunächst nur grünes Licht für 50 Minderjährige aus Flüchtlingslagern

+ Update 19:48 +

Elias Marcou / Reuters

Berlin. In der kommenden Woche sollen zunächst 50 unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in Deutschland aufgenommen werden. Wie die Deutsche Presseagentur am Dienstag in Berlin erfuhr, hat die Landesregierung in Hannover zugesagt, dass sie ihre Coronaquarantäne von zwei Wochen in Niedersachsen verbringen können. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Deutschland will dem Vernehmen nach gemeinsam mit Luxemburg, das die kurzfristige Aufnahme zwölf Kindern und Jugendlichen zugesagt hat, einen Charterflug organisieren. Die Bundesregierung hat grundsätzlich zugesagt, wesentlich mehr Minderjährige aus Griechenland aufzunehmen, auch wenn sie damit hinter den Forderungen von Grünen und Linken zurück blieb. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte im März beschlossen, im Rahmen der EU-Partnerschaft einen Anteil von insgesamt etwa 1.000 bis 1.500 Kindern und Jugendliche nach Deutschland zu holen und zu betreuen. Es handelt sich laut dem Koalitionsbeschluss um Minderjährige, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind. (dpa/jW)