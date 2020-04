Handballbundesliga: Saisonabbruch im April möglich

+ Update 20:10 +

Fadi Al-Assaad / Reuters Stabil: Ob die Deckung des THW Kiel in dieser Saison noch einmal auf die Platte zurückkehren wird?

Stuttgart. Die Handballbundesliga (HBL) rüstet sich trotz der Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Saison für das Szenario eines Abbruchs. Sollte es tatsächlich zu einem vorzeitigen Ende der Spielzeit wegen der Coronakrise kommen, würde es keine Absteiger geben. Darauf verständigte sich die HBL gemeinsam mit der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) und dem Deutschen Handballbund (DHB), hieß es in einer Mitteilung am Freitag nachmittag. Dennoch soll der Spielbetrieb der HBL am 16. Mai im Idealfall fortgesetzt werden, um die derzeit unterbrochene Saison noch wie geplant bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen.

Eine Verlängerung der Spielzeit bis in den Juli oder sogar August, wie sie die Europäische Handballföderation (EHF) für die Europacupwettbewerbe plant, schloss die Liga nach rechtlicher Prüfung aus. Darauf einigten sich die HBL und die Klubchefs bei einer Videokonferenz. »Wir werden noch bis zum 20. April abwarten, danach muss eine Entscheidung fallen«, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar von den Füchsen Berlin. Wie die Bundesligaspielzeit bei einem Abbruch gewertet würde, wer also beispielsweise dann Meister wäre, ist aber noch offen. Einen entsprechenden Plan dafür will das HBL-Präsidium den Vereinen in der nächsten Woche vorstellen. (dpa/jW)