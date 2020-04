Äthiopien verschiebt Wahlen

Reuters/Tiksa Negeri Erstmal nicht an die Urne: Äthiopien verschärft die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (Versprühen von Desinfektionsmittel in Addis Ababa, 29.3.)

Addis Abeba. Äthiopien hat die für den 29. August geplante Parlamentswahl wegen der Coronakrise verschoben. Als Gründe führte die Wahlkommission die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 und die dadurch unterbrochenen Vorbereitungen an. Ein neues Datum stehe noch nicht fest, teilte die Kommission am Dienstag mit. Die oppositionelle islamistische Nationale Befreiungsfront der Soomaali (ONLF) befürwortete am Mittwoch die Entscheidung. Menschenleben zu retten sei wichtiger als die Besetzung politischer Ämter, teilte die Gruppe mit. In Äthiopien wählen die Bürger das Parlament, dies wählt wiederum den Ministerpräsidenten. Diese Abstimmung gilt als wichtiger Test für Regierungschef Abiy Ahmed. (dpa/jW)