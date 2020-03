Nordmazedonien offiziell 30. NATO-Mitglied

Boris Grdanoski/AP/dpa Endlich mitschießen dürfen. Zoran Zaev (r), Ministerpräsident von Nordmazedonien, freut sich mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Skopje

Brüssel. Nordmazedonien ist offiziell das 30. Mitgliedsland der NATO. Der Westbalkanstaat sei das neueste Mitglied, nachdem es am Freitag seine Beitrittsurkunde zum Nordatlantikvertrag beim US-Außenministerium in Washington hinterlegt habe, teilte das Militärbündnis mit. In den vergangenen Monaten hatten die Parlamente aller 29 bisherigen NATO-Staaten die Aufnahme Skopjes ratifiziert. Am Montag soll bei einem feierlichen Akt die nordmazedonische Flagge am NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst werden. Nordmazedoniens Präsident Stevo Pendarovski sprach von einem »historischen Erfolg«, dass nach nunmehr knapp 30 Jahren Unabhängigkeit die Sicherheit und Zukunft seines Landes gesichert sei. Nächstes Ziel sei die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Die NATO-Mitgliedschaft Nordmazedoniens war durch die Beilegung des Namensstreits mit Griechenland im vergangenen Jahr möglich geworden. Die Regierung in Athen hatte die Umbenennung seines nördlichen Nachbarn von Mazedonien in Nordmazedonien gefordert, weil eine nordgriechische Provinz ebenfalls Mazedonien heißt und die Griechen deshalb Gebietsansprüche befürchteten. Aus dem gleichen Grund blockierte Griechenland fast drei Jahrzehnte lang die Annäherung Skopjes an die EU. In dieser Woche gaben die EU-Staaten grünes Licht für Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien. (dpa/jW)