IWF und OECD erwarten Rezession

Stephanie Lecocq/epa/dpa IWF-Chefin Kristalina Georgiewa ist derzeit wenig optimistisch

Washington/Paris. Die Weltwirtschaft befindet sich nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) wegen der Coronaviruspandemie schon in einer Rezession. Die Wirtschaft in den USA und weiteren reichen Ländern schrumpfe bereits, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Freitag. Die Weltwirtschaft werde wegen des Virus in diesem Jahr eine »schwere« Rezession erleben, warnte sie. Laut IWF haben sich bereits rund 80 Länder wegen der Pandemie nach möglichen Notkrediten erkundigt.

Auch die Industriestaatenorganisation OECD erwartet wegen der Coronaviruskrise eine Rezession in vielen Volkswirtschaften. Jeder Monat mit Ausgangsbeschränkungen werde das jährliche Wirtschaftswachstum um zwei Prozentpunkte drücken, warnte OECD-Generalsekretär Angel Gurría. Er nannte als eine besonders betroffene Branche den Tourismus. Ökonomen sprechen von einer Rezession, wenn die Wirtschaft in mindestens zwei Quartalen hintereinander schrumpft. (dpa/jW)