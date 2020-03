»Halten sie sich an die Regeln«: Merkels Appell wegen Coronakrise

Fabian Strauch/dpa Direkt ins Wohnzimmer: Bundeskanzlerin Merkel hält am Mittwoch eine Fernsehansprache zur Coronaviruspandemie

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert an die Bürger, sich an die Auflagen zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus zu halten. Es sei »existentiell«, das öffentliche Leben so weit es geht herunterzufahren, sagte sie am Mittwoch abend in einer Fernsehansprache. Normalerweise meldet sie sich auf diese Weise nur an Silvester zur Wort.

In der Ansprache stellte die Kanzlerin die Bewältigung der Coronakrise als eine Aufgabe von historischem Ausmaß dar. »Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt«, sagte sie. »Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander – all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.«

Das Coronavirus verändere das Leben in Deutschland dramatisch. Sie wisse, wie hart die Schließungen etwa von Veranstaltungsräumen, Schulen, Kitas und Spielplätzen sei, sagte Merkel. »Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab.« Dennoch müssten die Vorschriften befolgt werden, betonte Merkel. »Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist.«

Alle staatlichen Maßnahmen würden ins Leere gehen, »wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden: Und das sind wir selbst«, sagte die Kanzlerin. »Alle zählen, es braucht unser aller Anstrengung.« (AFP/jW)