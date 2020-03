Börsen weiter auf Talfahrt

Xinhua/dpa

Frankfurt am Main. Die fast vierwöchige Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax rauschte um 5,56 Prozent auf 8441,71 Punkte abwärts. Die Verluste seit Beginn des Börsencrashs im Februar summieren sich mittlerweile auf fast 40 Prozent.

Die US-Aktienmärkte stürzten sogar noch stärker ab, als in den vergangenen Tagen. Der Handel wurde erneut vorübergehend ausgesetzt. Der Dow Jones Industrial stürzte zeitweise um mehr als zehn Prozent in die Tiefe auf den niedrigsten Stand seit November 2016. Zuletzt notierte der US-Leitindex 8,67 Prozent tiefer bei 19.395,94 Zählern. (dpa/jW)