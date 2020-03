Kanada erlässt Einreiseverbot für Ausländer

Mark Blinch/Reuters

Ottawa. Wegen der Coronaviruspandemie erlässt auch Kanada ein Einreiseverbot für Ausländer. Dies gelte aber zunächst nicht für US-Amerikaner, sagte Ministerpräsident Justin Trudeau bei einer Pressekonferenz am Montag in Ottawa. Er rief alle Kanadier im Ausland zur sofortigen Heimreise auf: »Wenn Sie im Ausland sind, ist es Zeit, dass sie nach Hause kommen.« Heimkehrer müssten sich in freiwillige Isolation begeben. (dpa/jW)