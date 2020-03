Der dritte Punkt

Düsseldorf. Das deutsche Davis-Cup-Team hat zum zweiten Mal nach 2019 die Finalrunde im November in Madrid erreicht. Den entscheidenden dritten Punkt beim 4:1 in der Qualifikation gegen Belarus in Düsseldorf holte der Warsteiner Jan-Lennard Struff mit seinem 6:3, 6:2 gegen Egor Gerassimow. Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies hatten mit dem 6:4, 7:6 im Doppel gegen Ilja Iwaschka und Andrej Wasilewski das 2:1 vorgelegt. Die Vorrundengruppen für die Finalrunde der 18 weltbesten Teams werden am 12. März ausgelost. (sid/jW)