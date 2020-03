Coronavirus: EZB macht dicht

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre rund 3.700 Beschäftigten in Frankfurt am Main aufgerufen, am Montag von Zuhause aus zu arbeiten. Damit will sie ihren Notfallplan testen, der bei einer Infizierung von Mitarbeitern mit dem Coronavirus in Kraft treten würde, wie eine EZB-Sprecherin am Sonntag gegenüber AFP mitteilte. (AFP/jW)