Saudi-Arabien senkt Ölpreise

Dubai. Saudi-Arabien hat nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine gemeinsame Förderbremse seine Ölpreise für April gesenkt. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco gab am Samstag abend bekannt, den offiziellen Verkaufspreis (OSP) für alle Sorten und alle Abnehmer zusammenzustreichen. So werde der OSP für Lieferungen nach Nordwesteuropa um acht Dollar je Barrel gesenkt. Am Freitag war nach drei Jahren eine Absprache zwischen Russland und der OPEC zu Fördermengen aufgekündigt worden. Moskau lehnte eine Drosselung der Produktion ab. Daraufhin war der Ölpreis an den Märkten gefallen. Unter dem Druck der Coronavirusepidemie hatte sich Erdöl seit Jahresanfang bereits um mehr als ein Viertel verbilligt. Das macht vor allem den OPEC-Ländern zu schaffen. Russland dagegen gab an, mit dem derzeitigen Preisniveau leben zu können. (Reuters/jW)