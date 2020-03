Baubranche: Strafen wegen Schwarzarbeit

Berlin. Die Behörden haben einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in der Baubranche aufgedeckt. Wie die Funke-Mediengruppe am Sonntag unter Berufung auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums mitteilte, stieg die Anzahl der Strafverfahren wegen dieser Vergehen im Jahr 2019 auf 10.654 Fälle – ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (dpa/jW)