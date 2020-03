Coronavirus: Italien riegelt Norden ab

Rom. Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern, hat die Regierung in Italien einen großen Teil des Nordens zur Sperrzone erklärt. 16 Millionen Menschen in der Region Lombardei mit der Metropole Mailand und in Städten wie Venedig oder Parma dürften nur noch bei triftigen Gründen aus der Gegend hinaus oder in sie hinein, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntag. Die Sperrungen in der Lombardei und 14 weiteren Provinzen gelten ab sofort bis zum 3. April. Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Infektionen. Die Zahl der Fälle steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Sonnabend erfassten die Behörden 5.883 Menschen mit einer nachgewiesenen Infektion. Mehr als 230 von ihnen starben. Am stärksten betroffen ist die Lombardei, gefolgt von der Emilia-Romagna und Venetien. (dpa/jW)