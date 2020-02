Afrikanische Union will Soldaten in die Sahelzone entsenden

Arne Immanuel Bänsch/dpa Afrikanische Lösung für ein afrikanisches Problem? Die Afrikanische Union will in der Sahelzone militärisch aktiv werden (Malische Streitkräfte in der Ausbildung, 2019)

Addis Abeba. Im Kampf gegen Terrorgruppen in der Sahelzone will die Afrikanische Union (AU) 3.000 Soldaten in die Region entsenden. Das gab Sicherheitskommissar, Smail Chegui, am Donnerstag in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba bekannt. »Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung«, sagte er mit Hinweis darauf, dass es afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme brauche. Die AU hatte zuvor gewarnt, der Bürgerkrieg in Libyen könne Afrika weiter destabilisieren. Die Sahelzone ist ein Gebiet südlich der Sahara, das sich vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt. In den Ländern sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv. (dpa/jW)