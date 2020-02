Zahl der Aktionäre in Deutschland gesunken

Frankfurt am Main. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist gesunken. Knapp 9,7 Millionen Menschen besaßen Anteilsscheine von Unternehmen und/oder Aktienfonds, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Somit habe knapp jeder siebte Bundesbürger ab 14 Jahren Geld an der Börse ausgegeben. (dpa/jW)