Fußball: Erfurt am Ende

Rot-Weiß Erfurt Alles umsonst: Rot-Weiß Erfurts Regionalligamannschaft ist Geschichte (Spielszene Rot-Weiß Erfurt – VSG Altglienicke, 23.11.2019)

Erfurt. Fußballregionalligist FC Rot-Weiß Erfurt muss den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einstellen. Die seit dem Wochenende laufenden Verhandlungen mit einem möglichen neuen Investor blieben erfolglos, wie der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt am Mittwoch mitteilte. Damit steht der zweimalige DDR-Meister als Absteiger aus der Regionalliga Nordost in die Oberliga fest. Die bisher absolvierten Spiele werden annulliert. Die Tabelle wird entsprechend korrigiert. Noch am Sonntag abend hatte Reinhardt verlautbart, den Rückrundenauftakt gegen Energie Cottbus austragen lassen zu wollen.

Die Spieler hätten große Geduld bewiesen, betonte der Insolvenzverwalter. Mit diesen hatte er eine Frist bis Mittwoch nachmittag vereinbart. »Die meisten von ihnen wollten bleiben und haben bis heute abgewartet. Sie müssen jetzt noch vor Ende der Transferperiode die Möglichkeit zu einem Vereinswechsel bekommen.« Ein Wechsel ist nur noch bis zum Ende der Transferperiode am Freitag möglich. Der Verein Rot-Weiß Erfurt bestehe weiter und müsse sich neu ausrichten, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)