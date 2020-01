Tretrollerkapitalismus: »Bird« übernimmt »Circ«

Roland Weihrauch/dpa Demnächst für ein anderes Bankkonto unterwegs: Tretroller der Firma Circ (Herne, 4.6.2019)

Berlin. Im Geschäft mit der kurzzeitigen Vermietung von Elektrotretrollern greift der US-Anbieter »Bird« nach dem deutschen und europäischen Markt. »Bird« kauft die Berliner Firma »Circ«, die aktuell in 43 Städten in zwölf Ländern aktiv ist. Einen Preis nannten die US-Amerikaner am Montag in ihrer Mitteilung nicht.

In Deutschland und der EU sind im Moment auch noch kleinere E-Scooter-Anbieter am Markt. In der Branche selbst wurde schon länger mit einer Konzentration gerechnet. »Circ«-Manager hatten sich im Sommer 2019 noch überzeugt gezeigt, gegen die großen US-Rivalen wie »Bird« und »Lime« bestehen zu können. (dpa/jW)