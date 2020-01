Bericht: Bundeswehr soll Deutsche aus Wuhan ausfliegen

Chinatopix via AP Chinas Ministerpräsident Li Keqiang am Montag in einem Supermarkt in Wuhan

Berlin. Die Bundeswehr soll einem Medienbericht zufolge deutsche Staatsbürger aus der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Wuhan in China ausfliegen. Die Luftwaffe solle am Mittwoch oder Donnerstag in Richtung Wuhan fliegen, um rund 90 Deutsche außer Landes zu bringen, berichtete der Spiegel am Montag ohne Quellenangabe auf seiner Website. Der Krisenstab im Auswärtigen Amt habe die Rückholaktion am Montag formal beschlossen. Dem Bericht zufolge bestand China darauf, dass die Deutschen nicht von Militärflugzeugen ausgeflogen werden: Die Regierung in Beijing befürchtete, dass Bilder von landenden Militärmaschinen aus dem Ausland Panik auslösen könnten. Aus Militärkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, es werde ein Truppentransporter vorgehalten, falls Deutsche ausgeflogen werden sollten. (Reuters/jW)