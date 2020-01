Arbeitssieg der deutschen Volleyballerinnen

Guido Kirchner/dpa »Unglaubliche Sehnsucht« nach den Olympischen Spielen: Bundestrainer und Volleyballerinnen

Apeldoorn. Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Vorrundenspiel in der Olympia-Qualifikation gewonnen und stehen mit einem Bein im Halbfinale. Nach dem Überraschungserfolg gegen den Mitfavoriten Türkei bezwang das Team von Bundestrainer Felix Koslowski am Mittwoch Belgien mit 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22). Beste deutsche Angreiferin bei dem Arbeitssieg in Apeldoorn war Louisa Lippmann mit 30 Punkten. Nach einem Ruhetag bestreiten Koslowskis Spielerinnen ihr Vorrundenfinale in den Niederlanden am Freitag gegen Kroatien (13.30 Uhr). Nur der Turniergewinner qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio. (dpa/jW)