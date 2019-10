US-Notenbank senkt Leitzins erneut

Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa Hauptsitz der US-Notenbank Ferderal Reserve in Washington

Washington. Um einen Konjunktureinbruch zu verhindern, hat die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Nach der dritten Zinssenkung in Folge seit Juli liegt der Leitzins damit nun im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Zentralbank gehe von anhaltendem Wirtschaftswachstum aus, »aber es bestehen bei dieser Prognose weiter Unsicherheiten«, hieß es mit Blick auf das global schwächere Wachstum. Der Inflationsdruck sei zur Zeit gering.

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Angaben der Statistiker weiterhin auf Wachstumskurs. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr, doch die Warnsignale einer bevorstehenden Abkühlung mehren sich. Der Handelskrieg mit China lastet auf der US-Konjunktur, genauso wie geringere Investitionen der Privatwirtschaft und eine Flaute im verarbeitenden Gewerbe. (dpa/jW)