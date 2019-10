Auch nicht mehr

Tbilissi. Die deutschen Wasserballer fahren trotz einer letzten Niederlage zur EM nach Bukarest. Beim Qualifikationsturnier in Tbilissi unterlag das Team im Spitzenspiel gegen Gastgeber Georgien mit 7:9 und gab so den Gruppensieg aus der Hand. »Wir haben Prestige verloren, aber mehr auch nicht«, sagte Bundestrainer Hagen Stamm. Das EM-Ticket hatte man sich in dem Dreierturnier wie erwartet tags zuvor mit einem 18:7-Erfolg gegen die Schweiz geholt. (dpa/jW)