Endlich gefunden

Frankfurt am Main. Jan Frodeno und Anne Haug haben bei der Ironman-WM auf Hawaii für den ersten deutschen Doppelsieg gesorgt. Während Frodeno sich über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen bereits den dritten Titel sicherte und damit zum deutschen Rekordsieger krönte, feierte bei den Frauen Haug als erste Deutsche im Triathlon-Mekka den Sieg. Der gebürtige Kölner Frodeno erreichte das Ziel in 7:51:13 Stunden – so schnell wie kein Mensch vor ihm. Zuvor hatte er 2015 und 2016 triumphiert. »Das war der Tag, den ich meine gesamte Karriere lang gesucht habe«, sagte Frodeno der ARD. Haug gelang derweil in 8:40:10 Stunden ein überraschender Sieg. Vor allem im Marathon konnte sie reüssieren. (sid/jW)