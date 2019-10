USA: Teileinigung im Handelskonflikt

Washington. Die USA und China haben eine Teileinigung zur Beilegung ihres Handelskonflikts erzielt. US-Präsident Donald Trump verkündete am Freitag (Ortszeit) in Washington eine »sehr substantielle« Übereinkunft, die sich unter anderem auf den Agrarsektor, den Schutz von geistigem Eigentum und Finanzdienstleistungen bezieht. China habe zugesagt, mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu importieren – jährlich insgesamt im Wert von 40 bis 50 Milliarden Dollar. Der chinesische Chefunterhändler Liu He bestätigte, dass in den Verhandlungen »substantieller Fortschritt auf vielen Feldern« erzielt worden sei. (AFP/jW)