Trump: China muss Status als Entwicklungsland verlieren

Lucas Jackson/REUTERS Droht mal wieder China: Donald Trump bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung

New York. US-Präsident Donald Trump hat eine erneute Attacke gegen China geritten und dem Land zum wiederholten Male unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. Die Strategie früherer US-Präsidenten, China im Rahmen der Welthandelsorganisation einzubinden, sei völlig gescheitert, sagte Trump am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. China habe erhoffte Reformen nicht durchgeführt, sondern sein Wirtschaftsmodell auf umfangreichen Staatssubventionen, Währungsmanipulationen, erzwungenen Technologietransfers und dem Diebstahl geistigen Eigentums aufgebaut. Das Land müsse endlich den Status als Entwicklungsland verlieren, den es auf Kosten anderer Länder aufrechterhalte und China Vorteile in Handelsbeziehungen sichert. Er hoffe auf eine Einigung im Handelsstreit mit Beijing, werde aber kein »schlechtes Abkommen« für die USA akzeptieren, sagte Trump.

Die USA werfen China unfaire Handelspraktiken vor und haben deshalb Zölle auf chinesische Importe verhängt. China hat mit Gegenzöllen reagiert. Trump verteidigte am Dienstag die verhängten Strafzölle, die viel Geld in die US-Kassen spülten. (Reuters/jW)