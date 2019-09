Chemnitzer FC: Rückkehr des Stadionsprechers

Hendrik Schmidt/dpa

Chemnitz. Der Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC, Klaus Siemon, hat sich gegen die Rückkehr von Stadionsprecher Olaf Kadner gewandt. Er sei bei dieser Entscheidung »schlicht übergangen worden« und als Gesellschafter und Insolvenzverwalter damit nicht einverstanden. Das Zurück zum Kuschelkurs mit Rechtsradikalen wird dem CFC weder sportlich noch wirtschaftlich gut tun«, erklärte Siemon in einer Mitteilung. Kadner hatte bei einem Heimspiel des CFC am 9. März eine Trauerrede für den stadtbekannten Neonazis Thomas Haller verlesen und war daraufhin vom Verein entlassen worden. Am Freitag teilte der CFC nun mit, dass Kadner als Stadionsprecher zurückkehren werde, und zwar bereits im Ostderby gegen den FC Carl Zeiss Jena am Sonnabend, 14 Uhr. (dpa/jW)