Streiks bei Postbank ausgeweitet

Frankfurt am Main. Im Streit mit der Deutschen Bank um höhere Gehälter bei der zum Konzern gehörenden Postbank hat Verdi am Montag zu weiteren Streiks aufgerufen. In Geschäftsstellen in Darmstadt, Saarbrücken und Wiesbaden-Mainz sollte es ganztägige Arbeitsniederlegungen geben, hatte Verdi mitgeteilt. Die Gewerkschaft hatte Tarifgespräche für die rund 12.000 Mitarbeiter mit Postbank-Tarifverträgen vor knapp zwei Wochen für gescheitert erklärt. (Reuters/jW)