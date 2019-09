Naturschutz: »Einheitswippe« in Gefahr

Ralf Hirschberger/dpa Gut möglich, das Ding kommt doch nicht, jedenfalls sehr viel später als geplant: Fozzie Bär präsentiert die »Einheitswippe«

Berlin. Die Freunde der »Einheitswippe« müssen bangen. Denn für den Bau des sogenannten Freiheits- und Einheitsdenkmals vor dem wiederaufgebauten Berliner Schloss wird es Auflagen zum Naturschutz geben. Der Antrag des Bundes für eine artenschutzrechtliche Zulassung des Baus liegt derzeit bei Berlins oberster Naturschutzbehörde. Der in Kürze folgende Bescheid werde »Auflagen zu naturschutzrechtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen enthalten«, teilte die Umweltbehörde in schönem amtsdeutsch am Donnerstag mit. Zur konkreten Ausgestaltung gab es keine Angaben. Zunächst müssten die Antragsteller informiert werden, hieß es.

Die Baugenehmigung ist nach Angaben des Bundes bereits um ein weiteres Jahr verlängert. Für das seit Jahren »umstrittene« Projekt hatte der Bundestag im vergangenen Jahr 17 Millionen Euro freigegeben. Auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem künftigen Humboldt Forum soll eine riesige begehbare Waage an die »Wiedervereinigung« genannte Gebietserweiterung der Bundesrepublik erinnern. Ursprünglich sollte das Denkmal zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November 2019 fertig werden. Aller Voraussicht nach ist auch der 30. Jahrestag der Einheit am 3. Oktober 2020 als Ziel nicht mehr möglich. (dpa/jW)