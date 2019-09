Kantersieg für Kuba

Nur-Sultan. Bei den Ringer-Weltmeisterschaften im kasachischen Nur-Sultan ist Frank Stäbler aus Böblingen am Sonntag im Achtelfinale am Kubaner Ismael Borrero Molina gescheitert. Im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 67 Kilogramm hatte der dreimalige Weltmeister dabei nicht den Hauch einer Chance und unterlag bereits nach 1:38 Minuten wegen technischer Unterlegenheit (0:11). Weil Molina, Olympiasieger von Rio 2016 in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm, am Nachmittag ins Finale einzog, darf Stäbler heute in der Hoffnungsrunde noch mal ran. Für Bronze benötigt er drei, für ein Olympiaticket zwei Siege. (dpa/jW)