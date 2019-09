Trumps Nahostbeauftragter tritt ab

Tsafrir Abayov/AP POOL/dpa Der frühere US-Nahostbeauftragte Jason Greenblatt (r.) und der US-Botschafter in Israel, David Friedman, in Jerusalem (30.6.2019)

Washington. Der US-Nahostbeauftragte Jason Greenblatt zieht sich von seinem Posten zurück – vor der Vorlage des lange erwarteten Nahostfriedensplans. US-Präsident Donald Trump schrieb am Donnerstag auf Twitter, Greenblatt verlasse die Regierung, um künftig im Privatsektor zu arbeiten. Genauer äußerte er sich nicht. Trump schrieb weiter, Greenblatt sei ein loyaler und großartiger Freund und ein fantastischer Jurist. Sein Einsatz für Israel und Frieden im Nahen Osten werde unvergessen bleiben. Greenblatt schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die Arbeit in der Regierung sei ihm eine große Ehre gewesen.

Trump hatte bereits vor seinem Amtsantritt im Januar 2017 einen Nahostfriedensplan angekündigt. Mit der Ausarbeitung betraute er später Greenblatt und seinen Schwiegersohn Jared Kushner. Am Rande des G-7-Gipfels Ende August im französischen Biarritz stellte der US-Präsident vage eine Präsentation des Friedensplans noch vor der israelischen Parlamentswahl am 17. September in Aussicht. Greenblatt wiederum erklärte kurz darauf, der Plan werde nicht vor der Wahl veröffentlicht, auch nicht Teile davon. (dpa/jW)