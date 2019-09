Matthias Balk/dpa

München. Die Finanzaufsicht BaFin hat den Startschuss für einen Bieterkampf um Osram gegeben. Der österreichische Chiphersteller AMS erhielt von der Behörde grünes Licht für seine 4,3 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Österreicher veröffentlichten nun ihr offizielles Kaufangebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie, mit dem sie die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle ausstechen wollen. Diese hatten im Juli ein Angebot über 35 Euro je Aktie vorgelegt, was einem Unternehmenswert von vier Milliarden Euro entspricht. Am Dienstag äußerten sich die beiden Partner nicht dazu, ob sie ein erhöhtes Angebot vorlegen werden. Beide Bieterparteien machen ihren Übernahmeplan davon abhängig, mindestens 70 Prozent der Aktien des Leuchtmittelherstellers übernehmen zu können. (Reuters/jW)